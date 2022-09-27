Іспанія

Кадрова ситуація "блаугранас" продовжує погіршуватися.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг та нападник Мемфіс Депай поповнили лазарет каталонського клубу. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Вчора, 26 вересня, обидва футболісти повернулися до каталонського клубу, після чого пройшли медичне обстеження.

За підсумками обстеження з'ясувалося, що у де Йонга розтягнення напівсухожильного м'яза лівого стегна, а у Депая травма двоголового м'яза лівого стегна.

За інформацією ЗМІ, де Йонг має повернутися до матчу проти Інтера в Лізі чемпіонів (4 жовтня), а Депай пропустить близько місяця, що означає, що він може пропустити дві гри проти "нерадзуррі", а також зустрічі в Ла Лізі проти Мальорки, Сельти та Реала.

Найближчий матч Барселона проведе проти Мальорки. Гра Ла Ліги пройде 1 жовтня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Рональд Араухо погодився на операцію та ризикує пропустити чемпіонат світу.