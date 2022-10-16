Іспанія

Уругваєць продовжує запалювати у свої 35.

Едінсон Кавані оформив дубль у поєдинку проти Ельче (2:2) та одразу підкорив нову вершину.

Уругваєць став четвертим латиноамериканцем, який відзначався голами у чотирьох топ-лігах Європи.

Попередниками Едінсона були Алексіс Санчес, Хамес Родрігес, Філіппе Коутіньо та Анхель ді Марія.

Нагадаємо, що тепер історичний реєстр форварда виглядає наступним чином — 112 голів у Серії А, 138 у Лізі 1, 12 у Прем'єр Лізі та 2 на даний момент у Прімері.