Іспанія 17 жовтня 2022, 22:13 Алексія Путельяс з Барселони — найкраща футболістка року Представниця Барси стала найкращою гравчинею у світі. Алексія Путельяс 17 жовтня 2022, 22:13 Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс визнана найкращою гравчинею 2022 року. Визнання вона отримала на церемонії вручення Золотого м'яча у Парижі. Для Алексії це друге визнання поспіль. В минулому сезоні вона разом з Барсою виграла Ла Лігу. Капітанка команди забила 18 голів та зробила 15 асистів у 26 матчах. Золотий м'яч-2022: онлайн-трансляція урочистої церемонії. Команди Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте