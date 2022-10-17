Іспанія

Представниця Барси стала найкращою гравчинею у світі.

Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс визнана найкращою гравчинею 2022 року.

Визнання вона отримала на церемонії вручення Золотого м'яча у Парижі.

Для Алексії це друге визнання поспіль. В минулому сезоні вона разом з Барсою виграла Ла Лігу. Капітанка команди забила 18 голів та зробила 15 асистів у 26 матчах.

Золотий м'яч-2022: онлайн-трансляція урочистої церемонії.