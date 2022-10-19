Іспанія

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Мадридський Атлетіко в рамках десятого туру іспанської Ла Ліги проводив домашнє дербі столиці Іспанії проти Райо Вальєкано.

Колектив Дієго Сімеоне відкрив рахунок посеред першого тайму зусиллями Альваро Морати, однак трохи незабаром через пошкодження втратив півзахисника Тома Лемара.

Після перерви гра на полі була цілком рівною, тоді як обидві команди мали рівну кількість спроб уразити ворота один одного.

У підсумку, гості, що перебувають у середині турнірної таблиці, зуміли зачепитись за нічию завдяки пенальті у виконанні нападника Радамеля Фалькао на другій компенсованій хвилині.

Огляд матчу:

Атлетіко — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Мората, 20 — Фалькао, 90+2

Атлетіко: Грбич — Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду — де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбіа, Вітцель (Корреа, 61) — Грізманн, Мората (Матеус Кунья, 61).

Райо Вальєкано: Димитрієвскі — Баліу, Мумін, Катена, Фран Гарсія — Гарсія (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сісс — Оскар Валентин (Камельо, 61), Фалькао.

Джерело: MEGOGO.