Іспанія

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Андалузька Севілья, що перебуває в критичному стані від самого початку сезону та вже встигла змінити головного тренера, у рамках десятого туру іспанської Ла Ліги приймала більш прогресивну Валенсію під керівництвом Дженнаро Гаттузо.

Підопічні Хорхе Сампаолі примудрились пропустити вже на самому початку гри за підсумком удалих дій нападника "кажанів" Едінсона Кавані, після чого тривалий відтинок часу не могли віднайти свою гру.

Схаменулись "нервіонці" лишень наприкінці зустрічі, коли Еріку Ламелі вдалось відіграти пропущений м’яч, після чого градус протистояння піднявся настільки, що гравці нахапались попереджень, одне з яких перетворилось на вилучення для футболіста господарів Кіке Саласа, у епізоді, що призвів до пенальті у ворота його команди.

Однак Хосе Луїс Гая не зміг принести успіх власній команді через сейв Буну.

Огляд матчу:

Севілья — Валенсія 1:1

Голи: Ламела, 86 — Кавані, 6.

Нереалізований пенальті: Гая, 90+12.

Севілья: Буну — Кармона, Ньянзу (Салас, 58), Акунья (Ділейні, 46), Монтієль (Ламела, 46), Теллес — Торрес, Гудель, Гомес, Іско (Ракітич, 70) — Мір.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі, Комерт, Коррея — Моріба (Пауліста, 75), Гілламон, Фулькьє (Ніко, 72), Ліно (Клюйверт, 63), Муса (Алмейда, 75)- Кавані (Маркос Андре, 63).

Попередження: Ділейні, Салас, Ракітич, Гомес — Ліно, Фулькьє, Ніко, Клюйверт, Діакабі, Гая.

Видалення: Салас, 90+11.

Джерело: MEGOGO.