Іспанія

Капітан і надалі залишатиметься в клубі.

Каталонська Барселона та ще низка іменитих клубів уже не перший рік стежать за розвитком стосунків між лівим захисником Хосе Луїсом Гая та його поточним клубом — Валенсією.

Уже наприкінці цього сезону чинний контракт досвідченого 27-річного виконавця мав добігти кінця, і "блаугранас" уже були готові зустрічати його в своєму складі в радісних обіймах у якості вільного агента, однак "кажани" все ж таки вирішили відати належне власному капітану.

Гая отримав пропозицію щодо продовження контракту ще на п’ять років, і в підсумку погодився зі запропонованими умовами.

Цікаво, що Валенсія вирішила оголосити про вдалі перемовини між сторонами та підписання оновленої угоди вже на наступний день після того, як іспанець не забив пенальті наприкінці зустрічі проти Севільї в рамках Ла Ліги, через що його команда в підсумку втратила можливість здобути три очки (1:1).

Севілья — Валенсія 1:1 Відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що Гая приєднався до академії "кажанів" ще в віці 11 років, після чого став культовим виконавцем для місцевих уболівальників, і в 2019 році святкував із командою перемогу в Кубку Іспанії.

У цьому сезоні капітан Валенсії з’являвся на полі в шести матчах, зробивши дві гольові передачі.