Іспанія

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Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Чергова вольова перемога Реала, Вальверде / Барселона, та інше.

Результати туру



Фантастичний Реал

Як вони це роблять? Ну дійсно.

Куртуа — Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Мілітао, Менді (Рюдігер, 77) — Модріч (Асенсіо, 77), Кроос, Тчуамені (Камавінга, 65) — Вальверде, Вінісіус, Родріго

Буну — Монтьєль, Гудель, Маркао, Теллес — Ракітіч (Мір, 76), Олівер Торрес (Гомес, 69), Жордан — Навас (Кармона, 67), Іско (Ділейні, 76), Ламела

Черговий фантастичний поєдинок у виконанні Мадрида за характером. Севілья дійсно створила достатньо, щоб вивезти хоча б нічию там, де зробити це неймовірно важко.

В певний момент вона зрівняла рахунок після невдалого проходу Алаби флангом. Куртуа, що відновився після пошкодження та посадив у запас Андрія Луніна, міг виручити, але сфера лише неприємно прослизнула повз його воротарські рукавиці. Відмічаємо провал між лініями в захисті та пасивну позицію Карвахаля, що мав більш активно заважати Еріку Ламелі увірватися до штрафного майданчика та вразити ворота. Втім, Реалу таке враження подобається створювати собі проблеми та героїчно їх вирішувати.

Такий собі цікавий квест, де рівень небезпеки постійно змінюється.

На 79 хвилині Васкес, що замінив Карвахаля буквально перед голом, чітко вразив пусті ворота після передачі Вінісіуса, а 2 хвилини потому Вальверде потужним пострілом у дальній встановив остаточний результат матчу – 3:1 (Модріч забив ще на початку зустрічі). Такий Реал важко буде комусь стримати.

Барселона знищила команду Вальверде

Ернесто Вальверде абсолютно точно міг би зупинити Барселону із Атлетіком. Минулого сезону пресинг Більбао поставив суперника у глухий куток, проте цього разу було інакше.

тер Штеген — Серхі Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсія, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі (Торрес, 63) — Дембеле (Торре, 77), Левандовські (Фаті, 63), Гаві (Кесс'є, 34)

Сімон — де Маркос (Лекуе, 60), Мартінес, Альварес, Берчіче — Весга, Еррера (Д. Гарсія, 21, Сансет, 60), Єганья (Венседор, 70) — І. Вільямс (Р. Гарсія, 70), А. Вільямс, Беренгер

Команда Хаві не залишила живого місця на супернику, помстившись йому за попередні трабли.

Головним діючим обличчям зустрічі став Дембеле. Француз прийняв участь в абсолютно всіх голах Барселони, заслуживши безумовний статус найкращого гравця.

Нічого собі тиждень видався в каталонців. Спершу прибили одного претендента на єврокубки (Вільярреал), до речі, також вразивши його ворота тричі у таймі номер один, а зараз перемогли й другого кандидата (Атлетік).

Роберт Левандовські продовжує забивати. Ферран Торрес, як і в дебютному матчі у Барсі, відзначається у воротах Більбао.

З негативу – важка травма Гаві у першому таймі, котра може виключити його з футболу на певний проміжок часу. Сподіваємося, нічого серйозного з золотим хлопчиком не трапилося.

Коротко про інші матчу туру:

- Райо розніс у труски безнадійний Кадіс (5:1). Команді Іраоли допомогло раннє видалення в суперника ще у першому таймі, а далі вона просто оформила розгром (гості ще й отримали другу червону).

- Вальядолід набрав непогану форму – 10 очків у 5 крайніх матчах. Цього разу постраждав Сосьєдад (1:0). Команда, котра також виглядає дуже солідно. Серхіо Леон вколотив переможний на 16 хвилині.

- Валенсія примудрилася поступитися Мальорці, відкривши рахунок (1:2). Кавані та Мурікі реалізували свої спроби з одинадцяти метрів, а на останніх хвилинах переможного гола вколотив Кан Ін.

- Еспаньйол та Ельче зіграли в результативну нічию (2:2). Господарі пропустили на останніх хвилинах (Верду).

- Атлетіко здобув непросту перемогу у матчі з Бетісом (2:1). Мадридці зуміли забити двічі зусиллями Антуана Грізманна (другий епізод є неймовірною грою Сілви у воротах), проте на останніх хвилинах Набіль Фекір нагадав всім, за що свого часу Ліверпуль хотів віддати дуже солідні кошти точним ударом зі штрафного, проте вирвати нічию господарі не зуміли.

- Вільярреал у меншості зумів дотиснути Альмерію (2:1). Команда Умері пропустила у першому таймі, зрівняла рахунок зусиллями Баени на початку другої половини, а далі почалося найцікавіше. Через хвилину після голу іспанець отримав другу жовту, проте це не завадило господарям вирвати перемогу на 90+4 хвилині завдяки сольному виходу Джексона.

- Жирона та Осасуна переможця у матчі не виявили (1:1). Обидва голи прийшли до перерви.

- Сельта відігралася наприкінці матчу з Хетафе (1:1). Джозеф Айду з близької відстані переграв Давіда Сорію.

Цікаві факти та статистика:

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 11-го туру

Флоріан Лежен (Райо Вальєкано)

Лі Кан-Ін (Мальорка)

Феде Вальверде (Реал Мадрид)

Набіль Фекір (Бетіс)

Кіке Барха (Осасуна)

Енес Унал (Хетафе)

Найкращий гравець 11-го туру

Флоріан Лежен (Райо Вальєкано) – дубль з розкішним голом зі штрафного, що дозволив розгромити непоступливий Кадіс

Вінісіус (Реал) – дубль асистів у матчі з Севільєю

Антуан Грізманн (Атлетіко) – переможний дубль у ворота Бетіса

Дані Парехо (Вільярреал) – дубль асистів із Альмерією, що дозволив його команді вирвати перемогу у меншості

Усман Дембеле (Барселона) – участь в усіх чотирьох голах своєї команди проти Атлетіка

Символічна збірна 11-го туру

Рульі (Вільярреал) — Роберто (Барселона), Лежен (Райо), Айду (Сельта), Бальде (Барселона) — Дембеле (Барселона), Парехо (Вільярреал), Мончу (Вальядолід), Гарсія (Райо) — Левандовські (Барселона), Грізманн (Атлетіко)

Таблиця після 11-го туру

# И О 1 Реал Мадрид 11 31 2 Барселона 11 28 3 Атлетіко 11 23 4 Реал Сосьєдад 11 22 5 Бетіс 11 20 6 Атлетік 11 18 7 Вільярреал 11 18 8 Осасуна 11 17 9 Валенсія 11 15 10 Райо Вальєкано 11 15 11 Вальядолід 11 14 12 Мальорка 11 12 13 Сельта 11 11 14 Еспаньйол 11 10 15 Альмерія 11 10 16 Севілья 11 10 17 Хетафе 11 10 18 Жирона 11 9 19 Кадіс 11 7 20 Ельче 11 4



Розклад 12-го туру Прімери