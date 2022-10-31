У мадридському клубі незадоволені суддівством.
Вилучення Тоні Крооса, getty images
31 жовтня 2022, 19:59
Реал в рамках поєдинку чемпіонату Іспанії не зміг здолати Жирону при дуже сумнівному суддівстві.
Як повідомляє видання As, в мадридському клубі дуже незадоволені суддівством в Ла Лізі.
В Реалі впевнені, що арбітри більш лояльно відносять до конкурента команди — Барселони.
Обурення мадридців викликала робота судді, який не зарахував гол Родріго, а також видалив Тоні Крооса.
Нагадаємо, що головного тренера Реала Карло Анчелотті можуть усунути на 4 матчі за висловлювання про суддівство в матчі Ла Ліги проти Жирони.