Іспанія

Хаві підтримав Піке.

Головний тренер Барселони Хаві підтримав Жерара Піке, якого вболівальники освистували під час матчу з Вільярреалом (3:0).

"Я закликаю до єдності. Настав час бути разом. Все, що я можу сказати, це те, що в роздягальні він приклад. І він чудовий капітан. Люди мають це знати.

Я не знаю, чому вболівальники свистять, і мені байдуже… Мені важливо, що Піке з нами в роздягальні, і він завжди робить усе можливе для команди. В матчі з Вільлярреалом була потрібна реакція, і команда відреагувала чудово. Я щасливий бути тренером Піке", — заявив Хаві.

Зазначимо, що в минулому сезоні один із найбільш високооплачуваних футболістів "блаугранас" зіграв у 39 матчах, забивши три голи.

Нагадаємо, що Барселона хоче зменшити відомість зарплат майже на 200 мільйонів євро шляхом прощання з капітанами команди.