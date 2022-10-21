Іспанія

Футболісті не входять в плани керівництва клубу.

Каталонська Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону.

Як повідомляє видання ESPN мова йде про захисників Жерара Піке, Хорді Альбу, Серхі Роберто та півзахисника Серхіо Бускетса.

Контракту Ромеро та Бускетса завершуються вже влітку 2023 року. В Альби та Піке контракти діють до літа 2024 року.

Піке та Альба перестали регулярно виходити в основному складі за рішенням головного тренера Хаві. Роберто часто отримує травми, а Бускетс і сам може вирішити змінити клуб, хоч і грає постійно.

Головною ціллю Хаві в літнє трансферне вікно буде підсилення позиції правого захисника та знайти ще одного гравця у центр півзахисту.