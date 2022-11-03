Іспанія

Іспанський захисник допоможе стабілізувати фінансове становище клубу.

Захисник Жерар Піке прийняв рішення залишити Барселону, а матч у суботу стане для нього останнім у футболці "синьо-гранатових".

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, контракт між сторонами припинить свою дію на наступному тижні.

Таке рішення набере чинності відразу, тому іспанський захисник не отримає компенсації за залишок дії контракту, який був розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Піке.