Іспанія

Нападник Барселони награв на престижну нагороду.

Традиційне голосування серед уболівальників щодо найкращого футболіста місця в іспанський Ла Лізі цього разу містило двох очевидних фаворитів у особі нападника каталонської Барселони Роберта Левандовські та півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде, який був відзначений аналогічною нагородою за вересень.

Читачі Football.ua виключно підтвердили близькість позицій відносно один одного для цих футболістів, віддавши більшість голосів саме за представника "бланкос" (147 проти 135), однак світова футбольна спільнота була іншої думки.

34-річний польський форвард із чотирма голами та двома гольовими передачами в п’яти матчах (Мальорка, Мельта, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетік) виборов почесне право вважатись найкращим виконавцем у іспанській першості за звітний період.

Зауважимо, що з початку своїх виступів за Барселону Левандовські забив 18 голів та віддав чотири гольові передачі в 17 зустрічах.