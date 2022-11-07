Іспанія

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Севільське дербі ніколи не буває нудним, тож і в контексті тринадцятого туру поточного розіграшу Ла Ліги Бетіс та Севілья видали запальне протистояння на полі Беніто Вільямарін.

Усе почалось із вилучення Гонсало Монтьєля наприкінці першого тайму в складі гостей, після чого Хесус Навас ще й примудрився зрізати м’яч у власні ворота, а в компенсований час Набіль Фекір був вилучений за грубий фол.

Після перерви гра аж ніяк не стала спокійнішою, тому вилучення Борхи Іглесіаса було логічним продовженням протистояння.

Севілья на цьому тлі отримала можливість відігратись, і хоча її гравці помітно нервували, що коштувало команді чималої кількості попереджень, "нервіонці" все ж таки забили свій рятівний гол на завершення зустрічі.

Огляд матчу:

Бетіс — Севілья 1:1

Голи: Навас, 43 (автогол) — Гудель, 82.

Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Едгар Гонсалес, Алекс Морено — Гвідо Родрігес, Карвалью (Гуардадо, 58) — Каналес (Вілліан Жозе, 90+1), Фекір, Руїбаль (Луїс Енріке, 57) — Борха Іглесіас.

Севілья: Буну — Монтьєль, Гудель, Рекік, Акунья (Теллес, 46) — Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракітич — Ламела, Олівер (Ен-Несірі, 50), Папу Гомес — Рафа Мір (Навас, 43).

Попередження: Карвалью, 45+3, Луїс Енріке, 83, Алекс Морено, 88, Браво, 90 — Акунья, 38, Ламела, 66, Папу Гомес, 70, Гудель, 75, Теллес, 83.

Вилучення: Фекір, 45+3, Борха Іглесіас, 49 — Монтьєль, 38.

Джерело: MEGOGO.