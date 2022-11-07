Іспанія

Бельгієць може повернутись в АПЛ.

Півзахисник Реалу Еден Азар не відчуває себе важливою частиною команди, тому готовий розглянути варіант з переходом в іншу команду вже в січні, стверджує Marca.

Повідомляється, що Ньюкасл Юнайтед зацікавлений в тому, щоб повернути бельгійського гравця в англійський чемпіонат.

На рахунку Едена Азара в цьому сезоні лише 229 хвилин у шести матчах, в яких він відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, що Реал бажає якомога швидше розірвати відносини з 31-річним вінгером Еденом Азаром, який майже не грає.