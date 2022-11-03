Ліга конференцій

Олександр Назаренко відповів на запитання журналістів перед грою проти нідерландського АЗ.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко прокоментував майбутній матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій проти АЗ.

"Перш за все у нас просто дуже гарна команда, Ми на кожен матч виходимо з метою віддаватися грі від першої до останньої хвилини зустрічі, виконуючі вказівки тренерського штабу. Думаю, що у нас це непогано виходить.

Звісно, що ми постійно стежимо за тим, що відбувається в Україні і це насправді дуже жахливо. Але у нас є свої цілі: ми показуємо на футбольній арені, який сильний народ українці, а своєю грою, у першу чергу, хочемо порадувати наших вболівальників і героїв з ЗСУ, щоб після наших ігор вони посміхалися і мали гарний настрій.

Я дуже щасливий, що граю за команду рідного міста, і для мене це, можна сказати, рідний клуб. І це мене дуже мотивує у кожному матчі, адже хочеться порадувати усіх своїх рідних і близьких, а також всіх вболівальників, які вірять у нашу команду.

Наша ціль перемогти і довести, що ми є найкращою командою у цій групі. Ми ще будемо розмовляти із тренерським штабом, як саме це будемо робити. Сподіваюся, що це у нас вийде", — наводить слова Назаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч АЗ – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.