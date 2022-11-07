Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Райо Вальєкано та мадридський Реал.

Райо Вальєкано та Реал зіграють поміж собою в рамках мадридського дербі зразка тринадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Андоні Іраола, після перемоги над андалузькою Севільєю (1:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над шотландським Селтіком (5:1), залучив до стартового складу Чуамені до трикутнику в центрі поля.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ф. Гарсія, Катена, Лежен, Баллю — Комесанья, Валентин — А. Гарсія, Трехо, Паласон — Камельо.

Запасні: Д. Лопес, Морро, Ернандес, Суарес, Фалькао, Бебе, Санчес, Чавварія, Мумін, У. Лопес, Сісс, Савельїч.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич — Асенсіо, Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Камавінга, Одріосола, Васкес, Себальос, Діас.



Гра Райо Вальєкано — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.