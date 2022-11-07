Іспанія

Команда Карло Анчелотті невдало грає в обороні.

Реал в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Іспанії пропустив в матчі проти Райо Вальєкано.

Для мадридської команди це вже одинадцятий матч з пропущеним м'ячем. Як повідомляє Opta, це найгірший показник з сезону-2013/14.

Крім того, це найгірший виступ Реала на старті сезону з точки зору матчів без пропущених м'ячів при Карло Анчелотті.

Слідкуйте за головними подіями зустрічі між Реалом та Райо Вальєкано в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.