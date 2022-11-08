Іспанія

Мадридці зазнали поразки в чемпіонаті Іспанії.

Реал в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Іспанії грав на виїзді проти Райо Вальєкано та поступився за рахунком 2:3.

Для команди Карло Анчелотті це перша поразка в Ла Лізі за пів року. Востаннє мадридці програвали Атлетіко 8 травня.

Крім того, це вже друга поразка Реала в цьому сезоні. Раніше мадридська команда програвала РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів (2:3).

Нагадаємо, що Реал провів лише дві гри без пропущених м'ячів у цьому сезоні Ла Ліги.