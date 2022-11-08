Іспанія

Польський нападник залишив команду в меншості.

Барселона в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Іспанії відправилась у гості до Осасуни та поступилась за підсумками першого тайму.

Крім того, команда Хаві Ернандеса залишилась в меншості через вилучення Роберта Левандовські, який отримав два попередження.

Спочатку польський нападник отримав жовту картку за фол проти Начо Відаля на початку гри, а вже на 30 хвилині вдарив ліктем Гарсію та залишив поле.

Нагадаємо, що ви можете стежити за основними подіями зустрічі Осасуна — Барселона на нашому сайті.