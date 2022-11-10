Іспанія

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Мадридський Атлетіко в рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги здійснював виїзд у гості до середняка поточного розіграшу — Мальорки.

Проте команда Дієго Сімеоне в підсумку не зуміла використати належним чином свій статус фаворитів протистояння, пропустивши вже на початку зустрічі.

У подальшому господарі продовжували грати на рівних зі своїми супротивниками, які в другій половині гри влаштували справжню навалу на чужі ворота, проте навіть трикратна перевага за володінням м’ячем не допомогла "кольчонерос" урятуватись від чергової поразки в сезоні.

Огляд матчу:

Мальорка — Атлетіко 1:0

Гол: Мурікі, 16

Мальорка: Райковіч — Гонсалес (Руссо, 90+1), Вальєнт, Раїльо, Копете, Хауме Коста — Антоніо Санчес (Греньє, 72), де Галларета, Баба (Батталья, 46), Лі Кан Ін (Ндіай, 72) — Мурікі.

Атлетіко: Облак — Моліна (Корреа, 30), Савіч, Феліпе, Рейнілду (Регілон, 69) — Льоренте, де Пауль (Коке, 69), Вітсель, Карраско (Лемар, 59) — Грізман, Мората.

Попередження: Баба, 26, Лі Кан Ін, 36, де Галларета, 71, Греньє, 90+2 — Моліна, 15, де Пауль, 34.

Джерело: MEGOGO.