Іспанія

Ель Чоло може залишитись без роботи.

Керівництво Атлетіко розглядає можливість звільнення головного тренера Дієго Сімеоне. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у твіттері.

За інформацією джерела, в клубі розчаровані невтішними результатами команди та вильотом із єврокубків. Претендентами на посаду вважають Луїс Енріке, який піде зі збірної Іспанії після ЧС-2022, і Маурісіо Почеттіно.

Зазначимо, Сімеоне очолив Атлетіко у 2011 році. Аргентинець виграв із клубом 8 титулів, включаючи два чемпіонства Іспанії, і двічі дійшов із командою до фіналу Ліги чемпіонів — у 2014 та 2016 роках.

Вчора Атлетіко поступився Мальорці в чемпіонаті Іспанії.