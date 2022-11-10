Ель Чоло може залишитись без роботи.
ДІЄГО СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
10 листопада 2022, 18:50
Керівництво Атлетіко розглядає можливість звільнення головного тренера Дієго Сімеоне. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у твіттері.
За інформацією джерела, в клубі розчаровані невтішними результатами команди та вильотом із єврокубків. Претендентами на посаду вважають Луїс Енріке, який піде зі збірної Іспанії після ЧС-2022, і Маурісіо Почеттіно.
Зазначимо, Сімеоне очолив Атлетіко у 2011 році. Аргентинець виграв із клубом 8 титулів, включаючи два чемпіонства Іспанії, і двічі дійшов із командою до фіналу Ліги чемпіонів — у 2014 та 2016 роках.
Вчора Атлетіко поступився Мальорці в чемпіонаті Іспанії.