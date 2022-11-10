Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 12 туру чемпіонату України 10 листопада 2022, 13:00.
Львів, Рух, ФОТО: УПЛ
10 листопада 2022, 18:26
У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги Львів переміг Рух у львівському дербі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Львова із рахунком 2:1.
Підопічні Олега Дулуба у першому таймі відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Владислав Бугай та Борис Крушинський. За Рух забив Таллес.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Рух в 12 турі УПЛ-2022/23:
ФК Львів – Рух 2:1
Голи: Владислав Бугай 10, Борис Крушинський 32 — Таллес Бренер 49
Львів: Олександр Ільющенков, Назарій Муравський, Віталій Бойко, Владислав Бугай (Назарій Нич 66), Борис Крушинський (Богдан Мишенко 57), Михайло Шишка, Роман Микитюк, Павло Полегенько, Артем Мільченко, Максим Грисьо, Олександр Васильєв
Рух: Юрій Паньків, Валерій Федорчук (Остап Притула 88), Олексій Довгий, Юрій Климчук, Брайт Енобахаре (Богдан Бойчук 41), Уів Соломон-Отабор (Остап Притула 87), Роман Дідик (Богдан Слюбик 88), Таллес Бренер (Фабрісіо Альваренга 74), Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар
Попередження: Олександр Васильєв 19, Віталій Бойко 37, Михайло Шишка 53, Владислав Бугай 66, Богдан Мишенко 72, Максим Грисьо 78, Назарій Нич 84 – Роман Дідик 30, Богдан Бойчук 46, Богдан Бойчук 46
Вилучення: Богдан Бойчук 46