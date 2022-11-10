Іспанія

Підопічні Дженнаро Гаттузо здобули три очки проти сенсаційного Бетіса Мануеля Пеллегріні.

У 14-му турі іспанської Примери Валенсія на своєму полі приймала Бетіс. Підопічні Гаттузо п'ять матчів поспіль не могли перемогти в чемпіонаті та відкотились у середину турнірної таблиці. Своєю чергою Бетіс чергує всі можливі результати, але при цьому залишається в зоні єврокубків.

Приїзд на Месталью закінчився для підопічних Пеллегріні повним фіаско. Все почалося з видалення Едгара Гонсалеса, після якого Андре Алмейда відкрив рахунок у матчі, бездоганно виконавши штрафний удар. 1:0.

А під завісу поєдинку "кажани" добили опонента. Спочатку Сантамарін реалізував пенальті, а згодом Клюйверт вдало завершив контратаку в компенсований час, поставивши масну крапку в матчі — 3:0.

Валенсія – Бетіс 3:0

Голи: Алмейда, 63, Гільямон, 81, Клюйверт, 90.

Валенсія: Мамардашвілі — Тьєррі Коррейя, Джемерт, Озкаджар, Гайя — Алмейда, Ніко Гонсалес (Гільямон, 79), Муса (Фульк'є, 85) — Кастільєхо (Клюйверт, 69), Ліно, Дуро (Маркос Андре, 79).

Бетіс: Руй Сілва — Сабалі (Руїбаль, 82), Руїс, Едгар Гонсалес, Морено — Каналес, Вільям Карвалью (Родрі, 58), Родрігес (Акуоку, 58), Хуан Крус (Песселя, 64) — Вілліан Жозе, Луїс Енріке.

Попередження: Кастільєхо, 33, Едгар Гонсалес, 52, Акуоку, 67.

Вилучення: Едгар Гонсалес, 61.