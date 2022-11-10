Football.ua зібрав для вас список заявок усіх національних збірних, які виступатимуть на майбутньому мундіалі (оновлюється).
З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.
Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.
У цьому матеріалі ми зібрали для вас списки заявлених на ЧС-2022 гравців усіх збірних, які поїдуть до Катару. Примітка: якщо заявки тієї чи іншої збірної немає, вона з'явиться пізніше. Матеріал оновлюється.
ГРУПА А
Катар
Заявка незабаром буде оголошена...
Еквадор (попередня заявка)
Сенегал
Заявка незабаром буде оголошена...
Нідерланди
Заявка буде оголошена 11 листопада...
ГРУПА B
Англія
Заявка буде оголошена 10 листопада...
Іран
Команда країни, яка є співучасником російського тероризму проти України
США
Уельс
ГРУПА C
Аргентина
Заявка незабаром буде оголошена...
Cаудівська Аравія
Заявка незабаром буде оголошена...
Мексика
Заявка незабаром буде оголошена...
Польща
Заявка незабаром буде оголошена...
ГРУПА D
Франція
Австралія
Данія
Туніс
Заявка незабаром буде оголошена...
ГРУПА E
Іспанія
Заявка незабаром буде оголошена...
Коста-Рика
Германія
Заявка незабаром буде оголошена...
Японія
ГРУПА F
Бельгія
Заявка буде оголошена 10-11 листопада...
Канада
Заявка незабаром буде оголошена...
Марокко
Заявка незабаром буде оголошена...
Хорватія
ГРУПА G
Бразилія
Сербія
Заявка незабаром буде оголошена...
Швейцарія
Камерун
ГРУПА H
Португалія
Заявка буде оголошена 10 листопада...
Гана (розширений список)
Уругвай
Заявка незабаром буде оголошена...
Республіка Корея
Заявка незабаром буде оголошена...
ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ