ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua зібрав для вас список заявок усіх національних збірних, які виступатимуть на майбутньому мундіалі (оновлюється).

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.

У цьому матеріалі ми зібрали для вас списки заявлених на ЧС-2022 гравців усіх збірних, які поїдуть до Катару. Примітка: якщо заявки тієї чи іншої збірної немає, вона з'явиться пізніше. Матеріал оновлюється.

ГРУПА А

Катар

Заявка незабаром буде оголошена...

Еквадор (попередня заявка)

Сенегал

Заявка незабаром буде оголошена...

Нідерланди

Заявка буде оголошена 11 листопада...

ГРУПА B

Англія

Заявка буде оголошена 10 листопада...

Іран

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США

Уельс

ГРУПА C

Аргентина

Заявка незабаром буде оголошена...

Cаудівська Аравія

Заявка незабаром буде оголошена...

Мексика

Заявка незабаром буде оголошена...

Польща

Заявка незабаром буде оголошена...

ГРУПА D

Франція

Австралія

Данія

Туніс

Заявка незабаром буде оголошена...

ГРУПА E

Іспанія

Заявка незабаром буде оголошена...

Коста-Рика

Германія

Заявка незабаром буде оголошена...

Японія

ГРУПА F

Бельгія

Заявка буде оголошена 10-11 листопада...

Канада

Заявка незабаром буде оголошена...

Марокко

Заявка незабаром буде оголошена...

Хорватія

ГРУПА G

Бразилія

Сербія

Заявка незабаром буде оголошена...

Швейцарія

Камерун

ГРУПА H

Португалія

Заявка буде оголошена 10 листопада...

Гана (розширений список)

Уругвай

Заявка незабаром буде оголошена...

Республіка Корея

Заявка незабаром буде оголошена...