Іспанія

До головного тренера повна довіра.

Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що повністю довіряє головному тренеру першої команди Хаві.

"Я ніколи не думав про звільнення Хаві, навіть на мить. Ми на сто відсотків довіряємо Хаві як нашому менеджеру, ми пишаємося ним.

Він знає клуб, розуміє цей момент, і також знає, що ми можемо багато покращити. Але він – людина для Барселони", — вважає президент клубу.

Нагадаємо, що навесні Барселона гратиме проти Манчестер Юнайтед у стикових раундах Ліги Європи.