Англія

36-річний хавбек "червоних" став четвертим гравцем, якому підкорився цей рубіж.

У матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль впевнено обіграв Саутгемптон із рахунком 3:1.

У цьому матчі взяв участь півзахисник "червоних" Джеймс Мілнер, для якого це був 600 матч у чемпіонаті Англії.

За інформацією OptaJoe, 36-річний англієць став четвертим футболістом, якому підкорився цей рубіж.

Попереду Мілнера розташувалися такі гравці, як Френк Лампард (609), Раян Гіггз (632) та Гарет Баррі (653).

У 600 матчах Мілнер забив 55 голів та віддав 89 результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Саутгемптон.