Іспанія

Півзахисник Барселони може змінити клуб.

Півзахисник Барселони Франк Яннік Кесс'є не отримає постійний ігровий час в Барселоні, тому може змінити команду.

Як повідомляє видання Sport.es, в івуарійському гравцеві зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унай Емері.

Стверджується, що англійський клуб готовий заплатити за Франка Янніка Кесс'є близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

На рахунку івуарійського півзахисника гол у тринадцяти матчах цього сезону.

Нагадаємо, що Барселона і Кесс'є впевнені, що їхня співпраця не закінчиться взимку.