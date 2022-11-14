Півзахисник Барселони може змінити клуб.
Франк Яннік Кесс'є, getty images
14 листопада 2022, 20:22
Півзахисник Барселони Франк Яннік Кесс'є не отримає постійний ігровий час в Барселоні, тому може змінити команду.
Як повідомляє видання Sport.es, в івуарійському гравцеві зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унай Емері.
Стверджується, що англійський клуб готовий заплатити за Франка Янніка Кесс'є близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів.
На рахунку івуарійського півзахисника гол у тринадцяти матчах цього сезону.
Нагадаємо, що Барселона і Кесс'є впевнені, що їхня співпраця не закінчиться взимку.