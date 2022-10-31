Іспанія

І "блаугранас", і хавбек хочуть продовжити історію.

Днями агент Франка Кесс'є заявив, що 25-річний футболіст точно залишиться у каталонському клубі. Тепер цю інформацію підтверджує і авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, який додає, що бажання продовжувати співпрацю існує з обох сторін.

"І Барселона, і Франк Кесс'є впевнені, що він не піде у січні. Зараз він адаптується до нових ідей, системи, ліги, і він зосереджений лише на Барсі. На сьогодні жодних переговорів щодо оренди. У липні минулого року Кесс'є підписала чотирирічну угоду з Барселоною" — підсумував журналіст.

Раніше у пресу просочилася інформація, що Барселона планує позбутися івуарійця вже взимку. Втім, цією новиною вона повністю заперечується.

У цьому сезоні екс-гравець Мілана провів 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 м'яч і не відзначався асистами.