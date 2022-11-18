Іспанія

Це вже третій головний тренер команди у цьому сезоні.

Ельче на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Пабло Мачін.

Угода з 47-річним іспанцем розрахована до кінця цього сезону.

Зазначимо, що це вже третій головний тренер для іспанського клубу цього сезону.

На цій посаді Мачін змінив Хорхе Альмірона, який пропрацював із командою один місяць після відставки Франсіско Родрігеса.

Раніше Мачін тренував Нумансію, Жирону, Севілью, Еспаньйол, Циндао Хайню, Алавес, Аль-Айн та Аль-Раєд.

Після 14 турів Ельче набрав чотири очки та посідає останнє, 20 місце, у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.