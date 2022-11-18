Іспанія

Німецький захисник похвалив молодого таланта.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер впевнений, що Джамал Мусіала міг би грати за іспанський клуб.

"Він видатний футболіст і дуже-дуже хороший хлопець. Він твердо стоїть на землі, попри весь шум навколо нього, і у нього є все, щоб, сподіваюся, колись зіграти за Реал", - наводить слова захисника ZDF Channel.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 22 поєдинки, в яких відзначився 12 голами та десятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 19-річний Джамал Мусіала провів 100 матч за Баварію.