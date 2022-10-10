Німеччина

Чергові втрати для команди Юліана Нагельсманна.

Ще два футболісти Баварії — захисник Альфонсо Девіс та півзахисник Джамал Мусіала — опинилися поза обоймою команди Юліана Нагельсманна. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Девіс отримав травму у минулому матчі Бундесліги проти дортмундської Борусії (2:2).

Після медичного обстеження у нього виявили черепно-мозкову травму, через що він поки що недоступний для тренувань.

Також ще один позитивний тест на коронавірус здав Мусіала. 19-річний футболіст почувається добре і перебуває вдома на самоізоляції.

З іншого боку Томас Мюллер перехворів на коронавірус і повернувся до тренувань.

Наступний матч Баварія проведе у Лізі чемпіонів проти чеської Вікторії Пльзень. Гра пройде в середу, 12 жовтня, о 22:00 за київським часом.