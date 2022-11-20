Іспанія

Гравці готові йти на поступки.

Барселона трохи виправила свій фінансовий стан в останній час, проте досі потребує фінансових надходжень, або економії.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, два гравці каталонців згодні піти на поступки щодо зарплатні. Мова йде про Френкі Де Йонга та Марка-Андре Тер Штегена.

Також стверджується, що Барселона працює над продажем Мемфіса Депая, або навіть готова відпустити його безплатно.

Нагадаємо, що Барселона не має наміру продовжувати контракт з одним з авторитетних гравців команди — Серхі Роберто.