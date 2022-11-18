Захисник може перебратись в Ла Лігу.
Йошко Гвардіол, getty images
18 листопада 2022, 21:40
Барселона після завершення кар'єри Жераром Піке знаходиться в пошуку нового центрального захисника у найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання Sport.es, каталонці націлились на захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола.
У минулому сезоні хорватський захисник відіграв 46 матчів, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що РБ Лейпциг продовжив контракт із Йошко Гвардіолом і відклав перемовини з Челсі до січня.