Іспанія

Чутки про його можливий трансфер до каталонського клубу вже були.

Півзахисник збірної Іспанії Педрі запросив свого партнера по національній команді Марко Асенсіо, який виступає за Реал, у Барселону.

"На мою думку, у Марко Асенсіо дуже багато позитивних для футболіста якостей. Давайте подивимося, як будуть справи з його контрактом у Реалі.

Але, знаєте, всі хороші футболісти мають бути у Барселони, а Асенсіо — хороший футболіст.

Подивимося, що буде з його контрактом, але він справді має багато сильних сторін. Він має ухвалити рішення незабаром", — сказав Педрі.

Нагадаємо, що чутки про можливий перехід Асенсіо в Барселону вже були минулого літа, але сам футболіст зізнався, що не розглядав цей клуб.

Раніше повідомлялося, що Реал пропонує Асенсіо новий контракт на три роки. Нинішня угода діє до кінця цього сезону.