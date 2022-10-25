Іспанія

Мадридський клуб запропонує покращені умови для іспанського футболіста.

Мадридський Реал незабаром може продовжити контракт з півзахисником Марко Асенсіо. Про це повідомляє Cadena SER.

Чинний контракт 26-річного іспанця розрахований до кінця цього сезону.

Раніше Реал хотів відпустити гравця вільним агентом, але останнім часом відносини між клубом та гравцем покращилися і незабаром вони мають намір провести переговори.

Також наголошується, що "вершкові" готові запропонувати Марко контракт на три роки з покращеними умовами. При цьому сам футболіст наполягає лише на більшому ігровому часі.

Цього сезону Асенсіо провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу. При цьому він відіграв лише 127 хвилин.