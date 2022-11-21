Іспанія

Гравець Реалу заперечив гучний трансфер.

Хавбек мадридського Реалу Марко Асенсіо прокоментував чутки щодо можливого переходу до Барселони.

"Барселона ніколи не була можливістю для мене. Я щасливий у Реалі, я почуваюся дуже добре… Але ти ніколи не знаєш, що буде у майбутньому. Це було неправдою, що я розглядав Барсу як варіант" — сказав 26-річний футболіст.

Раніше з'являлася інформація, що Марко допускає перехід до каталонського гранду.

У нинішньому сезоні Асенсіо провів у складі Реалу 15 матчів в усіх турнірах, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Чинний контракт Марко з "галактікос" розрахований до червня 2023 року, проте Реал запропонує йому нову трирічну угоду.

