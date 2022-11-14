Іспанія

33-річний іспанець розповів про свої плани на майбутнє.

Захисник Барселони Хорді Альба прокоментував своє становище у складі "блаугранас", заявивши про те, що має намір завершити кар'єру в каталонському клубі.

"Я ніколи не отримував жодних пропозицій від Інтера чи будь-якого іншого клубу. Завжди хотів залишитися в Барселоні.

Хочу залишитися і завершити кар’єру тут. Але буду першим, хто вирішить залишити команду, якщо більше не зможу відповідати рівню клубу", - наводить слова Альби Mundo Deportivo.

Цього сезону Альба провів 12 поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.