33-річний іспанець розповів про свої плани на майбутнє.
Хорді Альба, Getty Images
14 листопада 2022, 11:20
Захисник Барселони Хорді Альба прокоментував своє становище у складі "блаугранас", заявивши про те, що має намір завершити кар'єру в каталонському клубі.
"Я ніколи не отримував жодних пропозицій від Інтера чи будь-якого іншого клубу. Завжди хотів залишитися в Барселоні.
Хочу залишитися і завершити кар’єру тут. Але буду першим, хто вирішить залишити команду, якщо більше не зможу відповідати рівню клубу", - наводить слова Альби Mundo Deportivo.
Цього сезону Альба провів 12 поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.