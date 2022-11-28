Іспанія

Німець може перебратися в Ла лігу.

Реал бажає посилити лівий фланг оборони в майбутні трансферні вікна та вже визначився з кандидатом.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, мадридський клуб націлився на лівого захисника РБ Лейпциг Давіда Раума.

Контракт гравця з "биками" діє до тіла 2027 року. Очікується, що трансфер може обійтись Реалу в суму близько 40 мільйонів євро.

В цьому сезоні німець провів 22 матчі, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий викласти 80 мільйонів євро за вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.