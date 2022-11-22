Україна

Молодого українця порівнюють з Джеком Грилішем та Девідом Бекхемом.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів мадридського Реалу. Про це повідомляє ElDesmarque.

Український клуб оцінює футболіста у 80 мільйонів євро, а президент "вершкових" Флорентіно Перес готовий заплатити таку суму. Функціонер переконаний, що Мудрик є надійним вибором і що він має необхідний талант, щоб стати дуже важливою фігурою для Карло Анчелотті.

На думку джерела, скаути порівнюють 21-річного українця за стилем із Джеком Грілішем та Девідом Бекхемом.

Окрім Реала на футболіста претендують Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Також зазначається, що якщо Реал придбає Мудрика, то клубу доведеться попрощатися з Марко Асенсіо, долю якого має вирішити Перес.

Цього сезону Мудрик провів 23 матчі, в яких забив дев'ять голів і віддав вісім гольових передач.