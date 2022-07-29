Німеччина

Офіційне оголошення гравця очікується незабаром.

Sky Sports повідомив про те, що Лейпциг та Гоффенгайм узгодили перехід Давіда Раума.

Контракт має бути підписаний до 2027 року. Його деталі та сума компенсації поки що не відомі.

Минулого сезону колектив з Зінсхайму підписав талановитого гравця з Гройтер Фюрта в якості вільного агента. У першій же кампанії на найвищому рівні Раум зумів блискуче проявити себе — 3+13 у 32 матчах Бундесліги 1.

Нагадаємо, що нещодавно Баварія та Дортмунд цікавилися футболістом національної збірної Німеччини.