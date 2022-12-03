Іспанія

Хорватський захисник хотів би колись зіграти за мадридців.

Захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол прокоментував інтерес з боку Реала та припустив, що колись може зіграти за команду.

"Реал Мадрид — найбільший клуб у світі. Хто знає, можливо, одного разу я зможу за нього зіграти. Мені б хотілося.

Модричу не потрібно мені нічого говорити, це не потрібно — я знаю, наскільки особливим є інтерес з боку Реала", — наводить слова захисника Фабріціо Романо.

У минулому сезоні хорватський захисник відіграв 46 матчів, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Йошко Гвардіол не став заперечувати можливий перехід в Челсі.