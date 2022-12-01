Іспанія

Пеп натякнув, що пізніше може повернутись до рідного клубу.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола та колишній коуч Барселони заявив, що його шляхи з каталонцями ще можуть перетнутися.

"Я повернувся б у Барселону, якби це було необхідно, але не зараз. Я пішов, а клуб продовжив перемагати. Ніщо не зрівняється з Барселоною. Пізніше наші шляхи можуть перетнутися. Зараз черга інших.

Розчарування від Ліги чемпіонів присутнє, але якщо проаналізувати ігри, то в Мюнхені Барса мала обіграти Баварію, а проти Інтера програла на останній хвилині. Рада директорів доклала зусиль, щоб мати визначний склад. Шкода, що їх немає в ЛЧ, але я волію не перетинатися з ними", – цитує Гвардіолу Diario Sport.

Нагадаємо, нещодавно Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті.