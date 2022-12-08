Іспанія

Каталонці хочуть підсилити лінію захисту.

Барселона активно попрацювала в минуле літнє трансферне вікно та не збирається зупинятись на цьому.

Як повідомляє видання AS, "синьо-гранатові" зацікавлені в підписанні захисника Вільярреала Хуана Фойта.

Джерело стверджує, що аргентинський футболіст — це пріоритетна ціль для Барселони на найближче трансферне вікно.

Зазначимо, що через травму Фойт цього сезону провів лише шість матчів, в яких відзначився двома асистами.

Нагадаємо, що Барселона також виявляє інтерес до іншого правого захисника — представника Баварії Павара.