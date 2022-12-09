Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може повернутись до клубної роботи.

Як повідомляє AS, якщо Дієго Сімеоне покине мадридський Атлетіко, то керівництво звернеться з пропозицією до Луїса Енріке. 

Також інтерес до іспанця проявляють клуби АПЛ. Повідомляється, що іспанець може очолити Манчестер Юнайтед, якщо манкуніанський клуб попрощається з Еріком тен Гагом, якому дали час на поліпшення результатів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії. Його на цій посаді змінить Луїс де ла Фуерте.

 