Іспанія

Фахівець має намір повернутися до клубного футболу.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може повернутись до клубної роботи.

Як повідомляє AS, якщо Дієго Сімеоне покине мадридський Атлетіко, то керівництво звернеться з пропозицією до Луїса Енріке.

Також інтерес до іспанця проявляють клуби АПЛ. Повідомляється, що іспанець може очолити Манчестер Юнайтед, якщо манкуніанський клуб попрощається з Еріком тен Гагом, якому дали час на поліпшення результатів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії. Його на цій посаді змінить Луїс де ла Фуерте.