Фахівець має намір повернутися до клубного футболу.
ЛУЇС ЕНРІКЕ, GETTY IMAGES
09 грудня 2022, 17:33
Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може повернутись до клубної роботи.
Як повідомляє AS, якщо Дієго Сімеоне покине мадридський Атлетіко, то керівництво звернеться з пропозицією до Луїса Енріке.
Також інтерес до іспанця проявляють клуби АПЛ. Повідомляється, що іспанець може очолити Манчестер Юнайтед, якщо манкуніанський клуб попрощається з Еріком тен Гагом, якому дали час на поліпшення результатів.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії. Його на цій посаді змінить Луїс де ла Фуерте.