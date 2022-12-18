Іспанія

Чергова ера гравця каталонського клубу добігає завершення.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі став доволі знаковим для збірної Іспанії. І не тільки тому, що головна команда країни вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу за серії пенальті проти Марокко, а ще й через завершення міжнародної кар’єри півзахисником Серхіо Бускетсом.

Проте це вольове рішення 34-річного футболіста виявилось не єдиним серед тих, що були ухвалені після завершення виступів команди на глобальному форумі.

Як повідомляє іспанська преса, Бускетс, контракт якого з каталонською Барселоною завершується в червні наступного року, вирішив не продовжувати виступи в складі "блаугранас".

Імовірним наступним пунктом призначення іспанського опорника в кінці сезону стане Інтер Маямі Девіда Бекхема.

Нагадаємо, що Бускетс приєднався до Ла Масії, академії Барселони, у 2005 році, тоді як дебютував у 2008 році під керівництвом тодішнього тренера Хосепа Гвардіоли.

Із того часу на рахунку іспанця 696 матчів за каталонський клуб, у яких він відзначився 18 голами та 42 гольовими передачами.

У цьому сезоні Серхіо на всіх рівнях провів 26 ігор, зробивши один гольовий пас.