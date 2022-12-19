Іспанія

Фіорентині доведеться з останніх сил утримувати гравця взимку.

Виступ збірної Марокко на чемпіонаті світу-2022 вийшов по-справжньому приголомшливим, тож після обіймання четвертої сходинки "атласними левами" їхніх футболісти опинились на передових позиціях трансферного ринку.

Наближення січневої кампанії переходів виключно підігріває інтерес до виконавців із марокканським паспортом, що брали участь на мундіалі в Катарі, і, зокрема, до лідера команди Валіда Реграгі Софьяна Амрабата.

Півзахисник італійської Фіорентини вже встиг потрапити до поля зору лондонського Тоттенгема, Ліверпуля та каталонської Барселони, які вже готують "ліліям" пропозиції від 40 млн євро та вище.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, мадридський Атлетіко також не бажає залишатись осторонь потенційних перемовин із 26-річним виконавцем.

Скаути "кольчонерос" завітали на матч за третє місце на чемпіонаті світу поміж Хорватією та Марокко, у якому африканська збірна поступилась в основний час (1:2), та ретельно збирали інформацію щодо потенційного новачка.

У цьому сезоні на рахунку Софьяна вже 32 матчі різноманітного ґатунку.