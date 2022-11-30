Англія

Марокканський хавбек може опинитися на Енфілді.

Ліверпуль має намір підписати півзахисника Фіорентини Соф'яна Амрабата, повідомляє Corriere dello Sport.

Сам гравець не проти змінити Італію на Англію, попри контракт із "фіалками" до 2024 року. Тим паче, що зараз він отримує лише 1,8 мільйона євро на рік, але сподівається збільшити ці цифри, приєднавшись до команди англійської Прем'єр-ліги.

В цьому сезоні Амрабат зіграв 27 матчів у всіх турнірах, серед яких 2 поєдинки на чемпіонаті світу за збірну Марокко, яка зберігає хороші шанси на плей-оф.

Нагадаємо, раніше інтерес до Амрабата проявляв Тоттенгем.