Марокканець може перейти в іспанську команду.
СОФ'ЯН АМРАБАТ. GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 18:19
Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат зацікавив каталонську Барселону, повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, клуб готовий викласти за марокканську зірку 40 мільйонів євро. Така сума влаштує Фіорентину.
На рахунку футболіста у цьому сезоні 13 матчів у Серії А та 7 поєдинків у Лізі Європи, у яких він голів не забивав.
Також інтерес до Амрабата проявляє Ліверпуль. Повідомлялося, що головний тренер "червоних" Юрген Клопп навіть провів зустріч з агентами футболіста.