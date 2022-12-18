Іспанія

Марокканець може перейти в іспанську команду.

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат зацікавив каталонську Барселону, повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, клуб готовий викласти за марокканську зірку 40 мільйонів євро. Така сума влаштує Фіорентину.

На рахунку футболіста у цьому сезоні 13 матчів у Серії А та 7 поєдинків у Лізі Європи, у яких він голів не забивав.

Також інтерес до Амрабата проявляє Ліверпуль. Повідомлялося, що головний тренер "червоних" Юрген Клопп навіть провів зустріч з агентами футболіста.