Іспанія

Хорватський захисник може перебратися до іспанської Ла Ліги.

Захисник Селтіка Йосип Юранович може продовжити свою кар'єру у складі Барселони. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 27-річний хорват є головною метою каталонського клубу на правий фланг оборони.

Крім "блаугранас" у послугах футболіста зацікавлені ще два клуби АПЛ та мадридський Атлетіко.

Такий інтерес пов'язаний з гарними виступами Юрановича на ЧС-2022 у Катарі, де він провів шість матчів, пропустивши лише зустріч за третє місце проти Марокко через травму.

Діючий контракт Юрановича з Селтіком розрахований до травня 2026 року. Нинішнього сезону він провів 15 матчів у складі шотландського клубу, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.