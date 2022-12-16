Серйозна втрата для збірної Хорватії.
Йосип Юранович, getty images
16 грудня 2022, 12:28
У рамках матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Марокко, яке пройде на Халіфа Інтернешнел Стедіум.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у цьому протистоянні не зможе взяти участь основний правий захисник Йосип Юранович, який на клубному рівні виступає за Селтік.
27-річний хорват грав у півфіналі ЧС-2022 проти Аргентини з травмою литкового м'яза та залишив поле на 70-й хвилині.
Очікується, що на футбольне поле він зможе повернутися за 7-10 днів, а потім вирішуватиметься питання про його майбутнє через серйозний інтерес з боку багатьох клубів.
Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.