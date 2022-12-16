ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Серйозна втрата для збірної Хорватії.

У рамках матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Марокко, яке пройде на Халіфа Інтернешнел Стедіум.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у цьому протистоянні не зможе взяти участь основний правий захисник Йосип Юранович, який на клубному рівні виступає за Селтік.

27-річний хорват грав у півфіналі ЧС-2022 проти Аргентини з травмою литкового м'яза та залишив поле на 70-й хвилині.

Очікується, що на футбольне поле він зможе повернутися за 7-10 днів, а потім вирішуватиметься питання про його майбутнє через серйозний інтерес з боку багатьох клубів.

Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.